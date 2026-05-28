Γαστούνη: Λύθηκε το μυστήριο της υπόθεσης εμπρησμού σε κατάστημα - Κατηγορούμενοι πέντε άνδρες

Λύθηκε το μυστήριο της υπόθεση εμπρησμού σε υπό κατασκευή κατάστημα στη Γαστούνη, καθώς η Αρχές προχώρησαν στον σηματισμό δικογραφίας για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος πέντε ανδρών, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι.

Όλα συνέβησνα στις 5 Μαΐου, όταν ξέσπασε φωτιά σε υπό κατασκευή κατάστημα μίνι μάρκετ - καφετέρια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.

Στο πλαίσιο των ερευνών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετικούς ρόλους και σύνθεση, σχεδίασαν τον εμπρησμό.

Ειδικότερα, στις 4 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης. Κατόπιν, κατευθύνθηκαν κοντά σε καταυλισμό στη Γαστούνη, όπου αποβιβάστηκαν από αυτοκίνητο και κινήθηκαν πεζοί προς το κατάστημα.

Στη συνέχεια, έσπασαν την πόρτα εισόδου του καταστήματος και χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό προκάλεσαν τον εμπρησμό του καταστήματος.

Επιπλέον, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, έχοντας ρόλο επιτηρητή, κινούνταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή, προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς, ώστε να αποφευχθεί η σύλληψή τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.