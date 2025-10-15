Γαύδος: Διάσωση 67 μεταναστών σε θαλάσσια επιχείρηση

Νέα διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Συγκεκριμένα, σκάφος με 67 επιβαίνοντες εντοπίστηκε περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από το νησί, έπειτα από επιτήρηση πλοίου της δύναμης FRONTEX. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των μεταναστών.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους.
- Η επίσημη επιστροφή Σαμαρά, η καυτή ατάκα Βενιζέλου για Τσίπρα και η βουλεύτρια που λιποθύμησε στα έδρανα
- Το «ατυχές» ερώτημα για τον Μπισμπίκη στην πρεμιέρα του «Η Ελλάδα ψηφίζει»
- Η «μητέρα του Εξορκιστή» Βασιλική Μαλλιαρού – Η ηθοποιός που έπαιξε σε μόνο μία ταινία
- Η ακριβότερη περιοχή στην Αθήνα για μια θέση πάρκινγκ - Το εξωφρενικό ποσό για να την νοικιάσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.