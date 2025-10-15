Μενού

Γαύδος: Διάσωση 67 μεταναστών σε θαλάσσια επιχείρηση

Τέσσερα ναυτικά μίλια από την Γαύδο επιχείρησαν για την διάσωση των μεταναστών.

Πλοίο του Λιμενικού
Νέα διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, σκάφος με 67 επιβαίνοντες εντοπίστηκε περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από το νησί, έπειτα από επιτήρηση πλοίου της δύναμης FRONTEX. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των μεταναστών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους.

