Με ένα καράβι αναμένεται να συμμετάσχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο καραβάνι του Global Sumud Flotilla, που έχει ως σκοπό να «σπάσει» το θαλάσσιο μπλόκο του Ισραήλ στη Γάζα και να διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία «March to Gaza Greece», το καράβι θα αναχωρήσει από τη Σύρο, ένα από τα νησιά που παρεμπόδισαν τον απόπλου του Crown Iris, του κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες.

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Από το ίδιο λιμάνι που οι κάτοικοι φώναξαν "όχι στη συνενοχή"» γράφει το March to Gaza Greece.

Γάζα: Από τη Σύρο ξεκινά το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flottila

«Το καράβι της αλληλεγγύης ξεκινά από τη Σύρο | Από τη Σύρο, το νησί που είπε «όχι» στη συνενοχή θα αποπλεύσει το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla.

Απευθύνουμε κάλεσμα στη Συριανή κοινωνία, αλλά και σε κάθε άνθρωπο με συνείδηση, για να εξασφαλίσουμε συλλογικά τον ασφαλή απόπλου της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla και δίνουμε δύο ραντεβού:

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου:

Εκδήλωση και μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης, για να ενώσουμε φωνές, τέχνη και δύναμη με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου (εκτός απροόπτου):

Mαζική κινητοποίηση στο λιμάνι την ώρα που το καράβι θα σηκώσει άγκυρα για τη Γάζα.

Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Από το ίδιο λιμάνι που οι κάτοικοι φώναξαν «όχι στη συνενοχή» και έδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν να υψώνουν το ανάστημά τους στον «τουρισμό της γενοκτονίας», ξεκινά τώρα ένα ταξίδι που συνδέει τις τοπικές κοινωνίες με τον αγώνα ενός λαού για δικαιοσύνη.

Είναι η συνέχεια του νήματος από τις κινητοποιήσεις του Αυγούστου σε 120 και πλέον σημεία σε όλη την Ελλάδα που ένωσε τοπικές κοινωνίες με τον αγώνα ενός λαού που παλεύει για ζωή και ελευθερία και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα:

Όχι στο όνομα μας. Όχι στη γη μας. 🇵🇸

Από τη Σύρο θα φύγει ένα καράβι που πηγαίνει προς τη Γάζα με ελπίδα και αλληλεγγύη για να διδαχθεί το πολύτιμο μάθημα της επιμονής και της αντίστασης που έχει να προσφέρει ο ηρωικός λαός της Παλαιστίνης. Ένα καράβι που, μαζί με δεκάδες άλλα και πληρώματα από 44 χώρες, θα επιχειρήσει να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τη φωνή του παλαιστινιακού λαού. Μαζί του θα κουβαλάει ανθρωπιστική βοήθεια για την λωρίδα της Γάζας, την βοήθεια που πρόσφεραν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.