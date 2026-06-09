«Γελάς, Γιάννη;»: Η ατάκα της Ράνιας Τζίμα που «πάγωσε» το δελτίο του MEGA – Η απάντηση Πρετεντέρη

Έναν ιδιαίτερο διάλογο είχαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης στο κεντρικό δελτίο του MEGA, σχολιάζοντας τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Όταν η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις ενδεχόμενες νέες πολιτικές του θέσεις, παρατήρησε την αντίδραση του δημοσιογράφου και τον ρώτησε:

«Γελάς, Γιάννη;»

Ο δημοσιογράφος πήρε αμέσως τον λόγο, απαντώντας αιχμηρά:

«Ε, μα τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα; Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε “θα ‘ρθει, θα κάνει πρόγραμμα”. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται μια κουβέντα τεράστια από ένα μη υπαρκτό ακόμα πράγμα».

Για να συμπληρώσει αμέσως μετά:

«Δεν ξέρουμε το κόμμα, δεν ξέρουμε τα όργανά του, δεν ξέρουμε ποιοι το αποτελούν, δεν ξέρουμε ποιοι ψηφίζουν, δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Αν έχει φίλους… Όλο αυτό το πράγμα είναι άγνωστο».

Το θέμα έκλεισε η Ράνια Τζίμα, η οποία σχολίασε με χιούμορ και νόημα:

«Εχθρούς έχει σίγουρα πάντως και αρκετούς».