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Ράνια Τζίμα για τον ανασχηματισμό: «Βλέπω μια στροφή της ΝΔ προς τα δεξιά»

Στροφή προς τα Δεξιά μετά την προαναγγελία της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά βλέπει η Ράνια Τζίμα σχετικά με τον ανασχηματισμό.

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Ράνια Τζίμα | glomex/mega
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Με τον δικό της τρόπο σχολίασε τον ανασχηματισμό η Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Εγώ αυτό που παρατήρησα περισσότερο από τις αλλαγές, είναι μια στροφή προς τα δεξιά. Δηλαδή και ο κ. Κυρανάκης και ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Σιμόπουλος.

Εγώ θα τους κατέτασα στην αμιγώς δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει και αν αυτό έχει κάποια σχέση με το επερχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά» ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

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Ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

  • Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας
  • Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος
  • Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη
  • Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

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