Γερμανία: Αυτές είναι έξι μικρές αλλά πανέμορφες πόλεις που αξίζει να επισκεφθείτε

Κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το Βερολίνο, το Μόναχο, το Αμβούργο κι άλλες μεγάλες πόλεις της Γερμανίας. Αν όμως ψάχνετε για έναν πιο ιδιαίτερο και ρομαντικό προορισμό, υπάρχουν πολλές μικρές γερμανικές πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε.

Χρωματιστά σπίτια, πέτρινα σοκάκια και παραμυθένια κάστρα θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφικό πλατό. Αυτές είναι μερικές από τις ομορφότερες μικρές πόλεις της Γερμανίας που αξίζουν την προσοχή σας.

Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ

Μέρος του δημοφιλούς Ρομαντικού Δρόμου που διαπερνά τη νότια Γερμανία, το Rothenburg ob der Tauber είναι διάσημο για την καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη του. Η βόλτα στο ιστορικό κέντρο με τα παμπάλαια σπίτια, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τους πύργους, τις πύλες και τα συντριβάνια, αποτελεί μια απόδραση στο χρόνο. Η πόλη έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, ενώ ήταν η έμπνευση για το χωριό του Πινόκιο στην ταινία της Walt Disney το 1940.

