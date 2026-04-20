Γιαγιά ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα με 30.000 ευρώ: Πώς κατάφερε να την πάρει πίσω

Μια ξεχωριστή πράξη εντιμότητας σημειώθηκε το πρωί, όταν ηλικιωμένη γυναίκα ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η οποία τελικά της επιστράφηκε.

Το περιστατικό συνέβη στη γραμμή 856, όταν η επιβάτιδα αποβιβάστηκε χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε αφήσει πίσω τα προσωπικά της αντικείμενα. Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε την τσάντα και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος ζήτησε να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο, εκτιμώντας ότι θα αναζητηθεί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύντομα, το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ επικοινώνησε με τον οδηγό για το περιστατικό, ενημερώνοντάς τον ότι η τσάντα περιείχε αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο ίδιος, μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε ρίξει μόνο μια επιφανειακή ματιά, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια όταν έφτασε στο σπίτι της και, με τη βοήθεια της κόρης της, επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, κινητοποιώντας τις διαδικασίες εντοπισμού.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση επιβατών και εργαζομένων, η τσάντα παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της, ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε διαφορετική εξέλιξη.