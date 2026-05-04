Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus+Dione, σκορπίζοντας θλίψη στον επιχειρηματικό και τον χώρο της μόδας.

Ο ίδιος κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (2/5), έπειτα από μάχη με καρκίνο του πνεύμονα.

Λίγο καιρό πριν, είχε συμμετάσχει στον Μαραθώνιο της Αθήνας, ωστόσο στη συνέχεια εμφάνισε έντονο βήχα. Απευθύνθηκε σε γιατρό και, μετά από εξετάσεις, διαγνώστηκε με την ασθένεια. Στην προσωπική του ζωή είχε παντρευτεί τη Ναταλία Κατηφόρη, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί, αν και αργότερα χώρισαν.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσω Instagram story, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία και γράφοντας: «Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα».

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, την Κυριακή (3/5), κάλεσε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να προχωρήσουν σε συγκεκριμένη δωρεά.