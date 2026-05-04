YouTuber πήγε στο «Νησί του Φιδιού» και βγήκε ζωντανός: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Υπάρχουν μέρη στον πλανήτη που κόβουν την ανάσα με την ομορφιά τους και υπάρχουν και εκείνα που σου την κόβουν κυριολεκτικά. Το Ilha da Queimada Grande, γνωστό παγκοσμίως ως το «Νησί των Φιδιών», ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και αποτελεί μια έκταση τόσο εχθρική, που το ανθρώπινο πόδι απαγορεύεται αυστηρά να την πατήσει.

Αυτό, όμως, ακούστηκε μάλλον σαν πρόκληση στα αυτιά του Βρετανού YouTuber Lord Miles (κατά κόσμον Miles Routledge), ο οποίος αποφάσισε να γράψει τη δική του, μάλλον παράτολμη, ιστορία.

Για να καταλάβει κανείς τον κίνδυνο, αρκεί να ρίξει μια ματιά στους «κατοίκους» του νησιού. Σε αυτή τη μικρή βραχώδη έκταση 106 στρεμμάτων ζουν περίπου 4.000 φίδια, με απόλυτο κυρίαρχο το Golden Lancehead. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δηλητηριώδη οχιά, το δάγκωμα της οποίας μπορεί να σκοτώσει έναν μέσο άνθρωπο σε λιγότερο από μία ώρα.

Όπως είναι λογικό, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει σφραγίσει το νησί, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε επιστήμονες και ερευνητές με ειδική άδεια, καθώς μια ενδεχόμενη επίθεση σε ένα τόσο απομονωμένο σημείο ισοδυναμεί με βέβαιο θάνατο.

Λειτουργώντας σαν ένας σύγχρονος, αλλά πολύ πιο ακραίος «Στιβ Ίργουιν», ο Lord Miles θέλησε να προσφέρει στους συνδρομητές του ένα βίντεο που όμοιό του δεν είχαν ξαναδεί. Η αρχή της περιπέτειας θύμιζε ταινία δράσης, καθώς ο ίδιος και η ομάδα του χρειάστηκε να ξεγλιστρήσουν κάτω από τη μύτη της βραζιλιάνικης ακτοφυλακής για να προσεγγίσουν κρυφά την ακτή.

Το καλύτερο κομμάτι, ωστόσο, ήταν η ενδυμασία του. Αντί για τον τυπικό εξοπλισμό επιβίωσης, ο YouTuber πάτησε το πόδι του στη στεριά φορώντας... μεσαιωνική πανοπλία.

Προσευχήθηκε για καλή τύχη, κοίταξε την κάμερα και δήλωσε:

«Δεν πρόκειται για clickbait, βρίσκομαι σε ένα από τα πιο επικίνδυνα νησιά στον κόσμο. Πολλοί έχουν έρθει εδώ και, δυστυχώς, πολύ λίγοι έχουν φύγει.»

Στόχος του ήταν να διασχίσει την κατάφυτη ζούγκλα και να φτάσει σε έναν εγκαταλελειμμένο φάρο. Σύμφωνα με τους αστικούς μύθους των ντόπιων, ο φάρος αυτός έχει στιγματιστεί από τον θάνατο παλαιότερων ενοίκων του, οι οποίοι υπέκυψαν στα δαγκώματα των ερπετών.

Περπατώντας μέσα στα ψηλά χόρτα, κάθε βήμα φάνταζε σαν ρώσικη ρουλέτα. Παρά τη φονική φήμη του νησιού, ωστόσο, η πραγματικότητα επιφύλασσε μια έκπληξη: ο Miles συνάντησε ελάχιστα φίδια στη διαδρομή του. Στο τέλος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετώπισε κάτω από τον καυτό ήλιο της Βραζιλίας και το βάρος της πανοπλίας του, ήταν να καταρρεύσει από... αφυδάτωση.

«Δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα, για το δεύτερο πιο επικίνδυνο νησί στον κόσμο», ακούγεται να λέει χαριτολογώντας στο βίντεο.

Ο Lord Miles κατάφερε να βγει σώος και αβλαβής, προσθέτοντας άλλη μια τρελή ιστορία στο κανάλι του. Όμως, η επιβίωσή του οφείλεται ξεκάθαρα σε τεράστια δόση τύχης. Η επίσκεψη στο Νησί των Φιδιών παραμένει ένας θανάσιμος κίνδυνος και το βίντεό του θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια τρελή κινηματογραφική περιπέτεια, και σε καμία περίπτωση ως ταξιδιωτική πρόταση.