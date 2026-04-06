Γιάννης Μπέζος για Κωνσταντοπούλου: «Γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές»

Συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, μιλώντας μεταξύ άλλων τόσο για τη νέα του σειρά «Σούπερ Ήρωες» όσο και για το πολιτικό σκηνικό και τις εξελίξεις της τελευταίας περιόδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε τόσο στη Μαρία Καρυστιανού όσο και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν γνωρίζω την πολιτική θέση της Μαρίας Καρυστιανού»

Σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις πολιτικές της θέσεις, λόγω έλλειψης προγραμματικού λόγου: «Αυτό είναι ένα θέμα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο είναι ακόμα λίγο νεφελώδες. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην πολιτική της θέση, γιατί δεν τη γνωρίζω.

Θέλω να πω, να έχει έναν προγραμματικό λόγο: "Για τα θέματα τα εθνικά έχω αυτό", για τα θέματα της παιδείας έχω αυτό, για την οικονομία έχω αυτό" και πάει λέγοντας. Αυτό δεν έχει υπάρξει. Επομένως πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει και να κρίνει την κυρία Καρυστιανού, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόγραμμα;».

Στη συνέχεια είπε, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού: «Αυτά που είπε ήταν λίγο γενικόλογα. Αλλά πώς γίνονται αυτά; Πώς πραγματώνονται; Και εξαρτάται τι ρόλο θέλει να παίξει. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε έναν καταγγελτικό λόγο, πρέπει να λειτουργούμε πιο συνθετικά. Δηλαδή τι να κάνουμε».

«Δεν έχω ακούσει έναν πολιτικό λόγο, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να το συνδυάσω με τις πολιτικές της θέσεις. Δεν μπορώ να κάνω κριτική αλλιώς. Δηλαδή αν δεν ακούσω τι έχει να πει, αν δεν ακούσω πού προσβλέπει, δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα», συμπλήρωσε.

Μπέζος για Κωνσταντοπούλου: «Γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές»

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάννης Μπέζος έκανε λόγο για «πολύ μεγάλες ακρότητες». «Δηλαδή, φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές. Και αυτός είναι ο κίνδυνος», συνέχισε και συμπλήρωσε:

«Γιατί το λέω αυτό… μπορεί σε ορισμένα πράγματα να έχει και δίκιο. Όπως και η άλλη πλευρά η ακραία που είναι πιο συντηρητική δηλαδή, μπορεί σε ορισμένα να έχει δίκιο. Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό επικαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή». «Νομίζω ότι είναι και θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας», είπε επίσης.

Παράλληλα, αναγνώρισε την συνέπεια της πολιτικής της στάσης κατά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Βέβαια εγώ δεν ακολουθώ πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ήταν ανακόλουθη με αυτά που γίνανε όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, αποχώρησε.

Επομένως αυτό πρέπει να της το πιστώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Ότι κάποια στιγμή ενώ θα μπορούσε να παραμείνει, έφυγε».