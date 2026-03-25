Γίναμε Σουηδία; Η Τροχαία Τρικάλων σταμάτησε για αλκοτέστ μέχρι και... περιπολικό

Νόμος και τάξη στα Τρίκαλα. Η Τροχαία σταμάτησε περιπολικό για αλκοτέστ . Δείτε τι συνέβη.

Φαίνεται πως στα Τρίκαλα ο νόμος δεν κάνει εξαιρέσεις, ούτε καν για εκείνους που τον επιβάλλουν. Σε μια κίνηση που θυμίζει περισσότερο σκανδιναβική χώρα παρά την ελληνική πραγματικότητα, η Τροχαία Τρικάλων προχώρησε σε μια ενέργεια που συζητήθηκε έντονα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούσαν τα στελέχη της Τροχαίας στην πόλη, δεν δίστασαν να σταματήσουν για έλεγχο αλκοτέστ ακόμη και ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης που περνούσε από το σημείο. Οι αστυνομικοί-ελεγκτές ζήτησαν από τον συνάδελφό τους οδηγό να υποβληθεί στη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας πως «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» ισχύουν για όλους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν αρνητικό, όμως η εικόνα του «οργάνου» να ελέγχει το «όργανο» προκάλεσε θυμηδία αλλά και θετικά σχόλια στους περαστικούς. 

