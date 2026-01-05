Γιώργος Παπαδάκης: Η κηδεία την Πέμπτη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Η επιθυμία της οικογένειας

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Η οικογένειά του ευχαριστεί θερμά όσους στηρίζουν το πένθος της και ζητά, αντί στεφάνων, δωρεές σε οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος»

