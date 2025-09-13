Γιώργος Κωβαίος: Πέθανε ο 92χρονος viral παππούς που συγκίνησε όταν χόρευε με την εγγονή του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Σχοινούσα μετά την απώλεια του Γιώργου Κωβαίου, μιας από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές μορφές του νησιού. Ο 92χρονος παππούς, γνωστός για την αστείρευτη ενέργειά του και τους χορούς του στο πλευρό της εγγονής του, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου (13/09), πλήρης ημερών.

Ο Γιώργος Κωβαίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας που παρουσιάστηκαν στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ξεπεράσει την περιπέτεια αυτή.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 14:30, στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ακαθης, στη Σχοινούσα.

Μόλις λίγους μήνες πριν, ο παππούς Γιώργος είχε δώσει για ακόμη μία φορά το «παρών» στη Γιορτή Φάβας – έναν θεσμό που κρατά ζωντανή την παράδοση του νησιού εδώ και 12 χρόνια. Μαζί του, όπως πάντα, η αγαπημένη του εγγονή Ποθητή. Οι δυο τους χόρεψαν με ψυχή και συγκίνηση, προσφέροντας στιγμές χαράς και συγκίνησης σε ντόπιους και επισκέπτες.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη ζωντάνιας, αγάπης για την παράδοση και αυθεντικότητας που δύσκολα ξεχνιέται.

Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο Σχοινουσιωτών