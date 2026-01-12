Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», αποκαλύπτει ο γιατρός του

Ένα σοβαρό και χρόνια πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε ο Γιώργος Παπαδάκης, πίσω από τα φώτα της διασημότητας, αποκάλυψε ο προσωπικός γιατρός του δημοσιογράφου, Σωτήρης Αδαμίδης, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου, στον AlphaRadio 989.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Αβραμίδης, ο Γιώργος Παπαδάκης αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, καθώς είχε μια χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που δεν γνώριζαν πολλοί:

«Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές φορές τον Γιώργο Παπαδάκη. Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, που δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω. Εμείς όμως το είχαμε ζήσει πολλά χρόνια. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα που έκαναν την καθημερινότητά του πιο δύσκολη», είπε.

Και πρόσθεσε: «Παρά ταύτα, η χρόνια νόσος από την οποία υπέφερε και για την οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη που δυσκόλευε πολλές φορές την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η σύζυγός του, η Τίνα. Ήταν με την καλή έννοια, το καρφί».

Το πιο σοκαριστικό είναι πως λίγες ημέρες προτού πεθάνει, ο δημοσιογράφος είχε ζητήσει από τον προσωπικό γιατρό του να έρθει για καθιερωμένο έλεγχο, κάτι το οποίο δεν πρόλαβε να κάνει, σύμφωνα με τον κ. Αβραμίδη:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μία γλυκύτητα ως άνθρωπος που μπορούσε να σε δυσκολέψει για να είσαι αυστηρός μαζί του. Πριν λίγες ημέρες μου είχε πει ότι θα έρθει για έναν έλεγχο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε» αποκάλυψε.