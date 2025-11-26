Γκαζάκια σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά και σοβαρές ζημιές

Μία δυνατή έκρηξη τάραξε τα ξημερώματα της Τετάρτης, τους κατοίκους πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης, από τα οποία εξερράγησαν τα δύο.
Από την έκρηξη σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς η είσοδος της πολυκατοικίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Προς ώρας παραμένει άγνωστο ποιο ήταν το κίνητρο και ο στόχος της επίθεσης, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση.
- Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο - Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.