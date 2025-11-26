Μενού

Γκαζάκια σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά και σοβαρές ζημιές

Μία δυνατή έκρηξη τάραξε τα ξημερώματα της Τετάρτης, τους κατοίκους πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης, από τα οποία εξερράγησαν τα δύο.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς η είσοδος της πολυκατοικίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Προς ώρας παραμένει άγνωστο ποιο ήταν το κίνητρο και ο στόχος της επίθεσης, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση. 

