«Γκουρού του έρωτα»: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ γνωστός TikToker που δίνει dating συμβουλές - Πρόστιμο 300.000 ευρώ

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε γνωστό TikToker ο οποίος φέρεται να έδινε ερωτικές συμβουλές. Όπως όλα δείχνουν οι φορολογικές του υποχρεώσεις δεν τηρούνταν σωστά.

χρηση κινητου dating apps
Χρήση κινητού | Shutterstock
Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ πιάστηκε γνωστός TikToker που φέρεται να ονομαζόταν «Γκουρού του έρωτα».

Σύμφωνα με το Mega, ο infuencer δραστηριοποιούνταν στα social media και πρόκειται για έναν πολύ δημοφική dating coach στην Ελλάδα, με χιλιάδες προβολές. 

Οι συμβουλές του συνοδεύονται από... αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές πρακτικές. Το πρόστιμο που του επεβλήθη για φοροδιαφυγή ανέρχεται στα 300.00 ευρώ. 

Φέρεται να «πιάστηκε» από την ΑΑΔΕ όταν δύο ελεγκτές της Υπηρεσίες προσποιήθηκαν τους μαθητευόμενους και πήγαν στο ξενοδοχείο όπου παρέδιδε τα σεμινάρια.

