Γκύζη: Το χρονικό της τραγωδίας που προκάλεσε σοκ - «Δεν είχαμε ακούσει καυγάδες» δήλωσαν γείτονες

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία που έλαβε χώρα στου Γκύζη σήμερα Κυριακή (28/12) λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με τους γείτονες να μην κρύβουν ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν καλοί άνθρωποι και δεν τους είχαν ακούσει ποτέ να καυγαδίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 66χρονος άνδρας και η 60χρονη σύζυγός του είχαν - σύμφωνα με την Αστυνομία - έντονο καυγά μέσα στο σπίτι τους και ο άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του στον λαιμό.

Στη συνέχεια ο ίδιος ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στη δίπλα πολυκατοικία και έπεσε στο κενό δίνοντας έτσι τέλος στη ζωή του, ενώ η γυναίκα, η οποία είναι σοβαρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Στο σπίτι βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του 66χρονου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, απευθυνόμενο σε συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά «δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτή την κατάσταση» αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό σε τι αναφερόταν ο αυτόχειρας.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, το οποίο έλαβε χώρα στην οδό Λοκρίδος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας:

