Γλέζος και Σάντας: «Παράφρονες» και «εχθροί της πατρίδος» που έκλεψαν τη σημαία των ναζί από την Ακρόπολη

Σαν σήμερα, τα ξημερώματα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας ανεβαίνουν κρυφά στην Ακρόπολη και κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής κατεβάζουν τη σημαία με τη σβάστικα από τον Ιερό Βράχο.

Κατά καιρούς, πολλοί επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την πράξη αυτή, επιδιδόμενοι σε αβάσιμα σενάρια και θεωρίες συνομωσίας, ωστόσο τα τεκμήρια από τη συγκεκριμένη περίοδο είναι αδιάψευστα και πρώτα απ' όλα η σειρά δημοσιευμάτων στον κατοχικό Τύπο της περιόδου.

Τι έγραφαν λοιπόν οι εφημερίδες για την ηρωική πράξη των άγνωστων τότε Γλέζου και του Σάντα, δύο από τους πρώτους παρτιζάνους της Ευρώπης, λίγα μόλις 24ωρα αργότερα;

Οι «παράφρονες» που κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη

Ήδη από τις 31 Μαΐου 1941 ευρείας κυκλοφορίας αθηναϊκά έντυπα αναφέρονταν στο γεγονός, ενώ ήδη από τις επόμενες ημέρες διατάχθηκε έρευνα για το συμβάν. Την ίδια ώρα, άρθρα καταδίκαζαν τους... «παράφρονες» που στρέφονταν ενάντια στο ελληνικό έθνος!

Η ανακοίνωση του φρουράρχου Αθηνών που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Βραδυνή στις 31/5/1941:

Δημοσίευμα της Βραδυνής, 31/5/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής

Την 1η Ιουνίου, η Ακρόπολις πληροφορεί ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης της δοσιλογικής κυβέρνησης, Λιβιεράτος, διέταξε τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, Μικρουλέα, να διεξάγει «αυστηροτάτας ανακρίσεις διά το λυπηρόν επεισόδιον της Ακροπόλεως», ενώ παράλληλα δύο αντιεισαγγελείς διατάχθηκαν να... ξαμολυθούν μαζί με τα όργανα της Ασφάλειας, προκειμένου να συλλάβουν τους υπαιτίους.

Δημοσίευμα της Ακρόπολις, 1/6/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής

Μάλιστα, ο Γεώργιος Μερκούρης, αρχηγός του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, έκανε λόγο, σε ανακοίνωσή του, «απρέπειεα» που δεν συνάδει με τις ελληνικές παραδόσεις του... «ιπποτισμού, της φιλοξενίας και του θαυμασμού σε κάθε τι που συμβουλίζει την παρουσία στην Ελλάδα ενός κράτους «γενναίου» και «ισχυρού», όπως η ναζιστική Γερμανία.

Δημοσίευμα της Ακρόπολις, 1/6/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής

Ακόμα, η Πρωΐα δημοσίευσε επίσης την 1η Ιουνίου τόσο την ανακοίνωση του φρουράρχου της Αθήνας για την κλοπή της ναζιστικής πολεμικής σημαίας, αλλά και τη διαταγή της Αστυνομίας Πόλεων για απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας που εφαρμοζόταν στο πλαίσιο των ευρύτερων κατασταλτικών μέτρων της δοσιλογικής κυβέρνησης και των ναζιστικών αρχών κατοχής.

Δημοσίευμα της Πρωΐας, 1/6/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής

Στις 2 Ιουνίου 1941 η Βραδυνή, σε κεντρικό της άρθρο στρεφόταν ενάντια σε όσους κατέβασαν τη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό.

Το δημοσίευμα κατέληγε: «Εκείνοι, λοιπόν που δεν σέβονται το σύμβολον αυτό της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας επάνω εις τον ιερόν βράχον της Ακροπόλεως, εκείνοι που έθεσαν βέβηλον χείρα επό της σημαίας ενός τόσον γενναιόφρονος και ιπποτικού Κράτος, ή δεν έχουν σώσας τας φρένας ή είνε εχθροί της ιδίας των Πατρίδος».

Δημοσίευμα της Βραδυνής, 2/6/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής

Επίσης η Βραδυνή της 3ης Ιουνίου αναφερόταν σε ανακρίσεις σχετικά με την «ανίερον αφαίρεσιν της γερμανικής σημαίας εκ του βράχου της Ακροπόλεως».

Δημοσίευμα της Βραδυνής, 3/6/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής

Αλλά και η εφημερίδα Πρωΐα της 4ης Ιουνίου αναφέρεται στην εξέλιξη των ανακρίσεων:

Δημοσίευμα της εφημερίδας Η Πρωΐα, 4/6/1941 | Αρχείο εφημερίδων Βιβλιοθήκης της Βουλής