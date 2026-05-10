Όταν ο Όθωνας θέλησε να χτίσει το παλάτι του πάνω στην Ακρόπολη

'Οταν ο Όθωνας ήρθε στην Ελλάδα, ήταν ένας ονειροπαρμένος νέος που νόμιζε ότι θα γινόταν ο βασιλιάς της χώρας που είχε μάθει από τα βιβλία. Η Αθήνα το 1834 ήταν ακόμη ένα μικρό χωριό που, όπως λένε οι πηγές, τα περισσότερα σπίτια δεν είχαν καν σκεπή. Η Ακρόπολη μετρούσε τις πληγές της ύστερα από αιώνες κατοχής. Ήταν τότε που ο Όθωνας και ο περίγυρός του, είχαν μια ιδέα. Ένα παλάτι που θα χτιζόταν στον Παρθενώνα!

Συνδέοντας παρελθόν και παρόν

Το σχέδιο του αρχιτέκτονα Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ | Facebook - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Η ιδέα ενός παλατιού που θα ενσωμάτωνε τον Παρθενώνα ήταν ένα όνειρο και ταυτόχρονα ένα όραμα για τους πρίγκιπες της Ευρώπης που ο Όθωνας συναναστρεφόταν. Το σχέδιο για την πραγμάτωση αυτού του οράματος ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ που σε υδατογραφημένα φύλλα ετοίμασε ένα προσχέδιο του παλατιού. Ο Πρώσος αρχιτέκτονας θεωρούσε την Ακρόπολη ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας Ιστορίας τονίζοντας παράλληλα πως μια τέτοια κατασκευή θα έχει ιδιαίτερες δυσκολίες ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του ανακτόρου.

Διαβάστε ακόμη: «Τώρα καταλαβαίνω τους Έλληνες»: Η απογοήτευση τουρίστα για τα 30 ευρώ που έδωσε για να δει την Ακρόπολη

Ο Σίνκελ, επίμονος καθώς ήταν, υποστήριζε ότι οι δυσκολίες του χώρου θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της εποχής. Μιλούσε για την κατασκευή αμαξωτής οδού, για διαμόρφωση προαυλίων και κήπων που θα παρέχουν σκιά, ακόμη και για τη χρήση ατμομηχανών για να ξεπεραστεί η έλλειψη υδροδότησης.

Ένα σχέδιο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ

Η Ακρόπολη στα τέλη του 19ου αιώνα | Facebook

Εκείνος που αντέδρασε αρκετά έντονα στα σχέδια του Σίνκελ ήταν ο πατέρας του Όθωνα, ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α'. Συμβούλευσε τον γιο του να αποφύγει την κατασκευή πάνω στον Ιερό Βράχο καθώς το αποτέλεσμα θα αδικούσε τόσο τον Παρθενώνα όσο και το κτίριο των ανακτόρων. Φυσικά πίσω από αυτή την πατρική συμβουλή, υπάρχει ο φθόνος ενός άλλου αρχιτέκτονα, του Λέο φον Κλέντσε, ενός συμβούλου του βασιλιά της Βαυαρίας.

Ο Κλέντσε ήταν υποστηρικτής της άποψης πως τα μνημεία πρέπει να μένουν ως έχουν. Παρά τον θαυμασμό του για τα σχέδια του Σίνκελ, είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσουμε πως η συμβουλή του προς τον Λουδοβίκο «έθαψε» τα σχέδια για παλάτι στην Ακρόπολη.

Εντέλει, η μοναδική πρόταση που επικράτησε για το παλάτι του νέου μονάρχη της Ελλάδας, ήταν αυτή του Φρίντριχ φον Γκέρτνερ που σχεδίασε το κτίριο που σήμερα είναι η Βουλή των Ελλήνων. Η πρότασή του υλοποιήθηκε με αρκετό κόστος και ολοκληρώθηκε το 1843. Ο Παρθενώνας ευτυχώς έμεινε ανέγγιχτος.