Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece επιβεβαίωσε πως τα ελληνικά σκάφη «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι» και «Παύλος Φύσσας» έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές αρχές, ενώ τα 34 μέλη των πληρωμάτων τους έχουν απαχθεί.

Με σχετική ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληρωμάτων και να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν στα πλοία.

Τονίζεται, επίσης, πως «το Ισραήλ, με μια ακόμη πράξη πειρατείας και υπό το φως της συνεχιζόμενης γενοκτονίας — την τρίτη μέσα στο 2025 — δεν μπορεί πλέον να θεωρείται στρατηγικός εταίρος της χώρας μας».

Global Sumud Flotilla: Οι Έλληνες της αποστολής

Τα ελληνικά πλοία που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας είναι τέσσερα: «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι» και «Παύλος Φύσσας».

Στο πλοίο «Οξυγόνο» επέβαιναν επτά Έλληνες ακτιβιστές:

Ρόνγκας Βασίλειος Αλεξοπούλου Κλεονίκη Πέρκα Θεοπίστη Βεργής Πλούταρχος Νικόλαος Αποστολόπουλος Γεώργιος Ιάσων Δίπλα Μαρία Αποστολάκης Αλέξανδρος

Στο πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν τέσσερις Έλληνες ακτιβιστές:

Μπίκας Χαράλαμπος Μεϊντάνη Μαρίνα Λούβρος Παντελής Κασίτας Γρηγόριος

Οι Έλληνες της αποστολής Global Sumud Flotilla στη Γάζα | Facebook/March to Gaza Greece

Στο πλοίο «Αχέντ Ταμίμι» επέβαιναν έξι Έλληνες ακτιβιστές:

Λιαπούρης Νικόλαος Καββαδία Ευγενία Δελατόλας Αλέξανδρος Μανουδάκης Βασίλειος Αραβίδης Νικόλαος Κοσμίδη Μαρία

Οι Έλληνες της αποστολής Global Sumud Flotilla στη Γάζα | Facebook/March to Gaza Greece

Στο πλοίο «Παύλος Φύσσας» επέβαιναν εννιά Έλληνες ακτιβιστές:

Σαββαντόγλου Αγγελική Λογονίκου Άννα Λαφτσής Σκρέτας Παρίσης Βλαχόπουλος Κυριάκος Γεώργιος Λαμπρίδης Κωνσταντίνος Βρεττού Ιωάννα Φουρίκος Κωνσταντίνος Πολίτης Παναγιώτης Μπούκας Θεόδωρος

Οι Έλληνες της αποστολής Global Sumud Flotilla στη Γάζα | Facebook/March to Gaza Greece

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει τα εξής: «Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».