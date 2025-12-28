Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον τράπερ που συνελήφθη να οδηγεί κλεμμένο αυτοκίνητο

Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα μετά από έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν την υπόθεση στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δικηγόρος τράπερ: «Δεν υπάρχει κανένας περιοριστικός όρος που έχει παραβιαστεί»

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του τράπερ μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Weekend Live» για την υπόθεση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν παραβιαστεί περιοριστικοί όροι.

«Διακινείται μια ανυπόστατη φήμη ότι δήθεν παραβιάστηκε ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιχείρηση, ότι έχει σπάσει το βραχιολάκι και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν υπάρχει κανένας περιοριστικός όρος που έχει παραβιαστεί. Υπήρχε αντικατάσταση του περιοριστικού όρου που είχε επιβληθεί αρχικώς με άλλους περιοριστικούς όρους, που είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του», διευκρίνισε αρχικά ο δικηγόρος του τράπερ Πέτρος Παντζής.

Ως προς το όχημα που οδηγούσε ο τράπερ, ο δικηγόρος ανέφερε: «Δεν μιλάμε για κλοπή, μιλάμε για μια υπεξαίρεση. Υπήρχε μια προηγούμενη οικονομική διαφορά με τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Δεν γνωρίζω αν επρόκειτο περί leasing και δεν πληρώθηκαν τα μισθώματα. Πάντως δεν αφορά τον δικό μου εντολέα. Ο δικός μου εντολέας πήρε το αυτοκίνητο μια ώρα πριν από τη σύλληψή του για έναν καφέ στη Γλυφάδα».