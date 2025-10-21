Γλυκερία για Σαββόπουλο: «Είμαστε πολύ τυχεροί οι Έλληνες που τον είχαμε»

Συντετριμμένη από την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου η Γλυκερία. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το θάνατό του σπουδαίου μουσικού.

«Είναι ένα συνταρακτικό γεγονός. Όσο και να το περιμένει κανείς, ο κύκλος της ζωής κλείνει για όλους μας. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας πρωτοπόρος της εποχής του που ποτέ δεν έπαψε να έχει ανησυχίες και να δημιουργεί σπουδαία τραγούδια για εμάς τους ακροατές που τον αγαπούσαμε πολύ και για όλους τους Έλληνες, βεβαίως. Είναι μεγάλη η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου. Ενός καλλιτέχνη που είχε πολύ δυνατό λόγο. Είχε πάντα όραμα ο Διονύσης. Μας έδωσε αυτή την πληθώρα των έργων» είπε αρχικά η Γλυκερία και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Τι να πει κανείς για τον Διονύση Σαββόπουλο; Μία μεγάλη κληρονομία. Είμαστε τυχεροί εμείς οι Έλληνες που είχαμε και τον Διονύση Σαββόπουλο σαν δημιουργό και τροβαδούρο. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν το ροκ του μέλλοντος μας. Τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».