Από τα αμύθητα ποσά που είχαν μετακινήσει οι φερόμενοι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα υπεξαιρέσεων της ΓΣΕΕ, στο οποίο εμπλέκεται ο πρόεδρός της Γιάννης Παναγόπουλος, ήταν μόλις 1,5 εκατομμύρια ευρώ, που κίνησαν τις υποψίες των ελεγκτικών αρχών.

Η έρευνα για τον Γιάννη Παναγόπουλο είχε ξεκινήσει προ εξαμήνου κατόπιν καταγγελίας τρίτου. Οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εντόπισαν από την πρώτη στιγμή ένα ύποπτο μοτίβο στις συναλλαγές του.

Συγκεκριμένα, 6 συγκεκριμένες εταιρείες, φαίνονταν να λάμβαναν εναλλάξ τις αναθέσεις για τα προγράμματα κατάρτισης, με τους πόρους να καταλήγουν πάντα στους κόλπους του κυκλώματος.

Κύκλωμα ΓΣΕΕ: Τα «αναπάντητα» 1,5 εκατομμύρια

Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι η δράση τους περιοριζόταν και στον κύκλο τους. Όπως αναφέρει ο Alpha, ακόμα και όταν οι αναθέσεις κατέληγαν σε άσχετες προς αυτούς εταιρείες, τούς ασκούσαν πίεση για να συνεργαστούν, έτσι ώστε να ελέγχουν τη ροή του χρήματος.

Όπως αναφέρεται, οι ιδιοκτήτες εταιρειών που φέρεται να εμπλέκονται στο μεγάλο «τσιμπούσι», θεωρούν τώρα στη στρατηγική τους, ενώ δεν αποκλείεται να ασκήσουν αγωγές και να κινηθούν νομικά.

Στο πεδίο των ερευνών, ήταν η «θολή» διαδρομή των κονδυλίων που κινητοποίησε αρχικά τους ελεγκτές της Αρχής, καθώς από τα 73 εκατ. ευρώ, το σύνολο δηλαδή των χρημάτων που είχαν μετακινήσει για τα προγράμματα, υπάρχει ένα υποσύνολο 2,1 εκατ. ευρώ, που παρουσίαζε παράξενες «κινήσεις».

Συγκεκριμένα, από τα 2,1 εκατ., μόνο οι 500.000 κινήθηκαν μέσω λογαριασμών εταιρειών, ενώ τα υπόλοιπα 1,5 εκατ. με προσωπικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, επομένως, η Αρχή υποπτεύεται βάσιμα πως οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα μοίραζαν τα χρήματα μεταξύ τους.