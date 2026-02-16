Μενού

Γυναίκες και Σεξουαλική Παρενόχληση στα ΜΜΜ: Βοήθησε κι εσύ στην έρευνα του Reader

Βοήθησε και εσύ στην έρευνα του Reader για την σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα μέσα μεταφοράς, απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Newsroom
ηλεκτρικός
Δεν πρόκειται για «μεμονωμένα περιστατικά». Οι μαρτυρίες γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πληθαίνουν.

Ο φόβος της μετακίνησης παραμένει μια σιωπηλή αλλά υπαρκτή πραγματικότητα, για πολλές μια καθημερινότητα.

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο; Πώς βιώνεται από τις ίδιες τις γυναίκες; 

Στα πλαίσια δημοσιογραφικής έρευνας του Reader.gr, καταγράφουμε την πραγματικότητα που βιώνουν εκατοντάδες στο μετρό, το τραμ, το λεωφορείο. Βοήθησε και εσύ απαντώντας στο παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο είναι πλήρως ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάδειξη του προβλήματος.

Απαντήστε εδώ

ΕΛΛΑΔΑ