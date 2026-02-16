Γυναίκες και Σεξουαλική Παρενόχληση στα ΜΜΜ: Βοήθησε κι εσύ στην έρευνα του Reader

Δεν πρόκειται για «μεμονωμένα περιστατικά». Οι μαρτυρίες γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πληθαίνουν.
Ο φόβος της μετακίνησης παραμένει μια σιωπηλή αλλά υπαρκτή πραγματικότητα, για πολλές μια καθημερινότητα.
Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο; Πώς βιώνεται από τις ίδιες τις γυναίκες;
Στα πλαίσια δημοσιογραφικής έρευνας του Reader.gr, καταγράφουμε την πραγματικότητα που βιώνουν εκατοντάδες στο μετρό, το τραμ, το λεωφορείο. Βοήθησε και εσύ απαντώντας στο παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι πλήρως ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάδειξη του προβλήματος.
Απαντήστε εδώ
- Νέα στοιχεία για το επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: Τι υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι για τη δολοφονία ισοβίτη
- Έρχεται τριήμερη απεργία ταξί από την Τρίτη στην Αττική - Τι θα ισχύει στην υπόλοιπη χώρα
- Η σκοτεινή υπόθεση του Αριστείδη Παγκρατίδη – Ποιος ήταν ο «Δράκος του Σέιχ Σου»
- Eurovision 2026: Αποθέωση από το X για τον Akyla - «Η Ελλάδα θα φέρει το βραβείο και δεύτερη φορά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.