Γυναίκες καταγγέλλουν στρατιωτικό γιατρό για κακοποίηση - Εξακολουθεί να κυκόφορεί ελεύθερος

Σοβαρές φέρεται να είναι οι καταγγελίες για τον στρατιωτικό γιατρό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες έχει ασκήσει βία στην πρώην σύζυγό του αλλά και σε δύο ακόμη γυναίκες.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει παραπομπή του ενστόλου στο Αεροδικείο, ωστόσο εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μάλιστα, έχει πάρει δύο αναβολές και σύμφωνα με το Mega, η δεύτερη αναβολή του είναι παράνομη.

«Αν ένας άνθρωπος υπότροπος συνεχίζει και ενοχλεί το θύμα, είναι αδίκημα. Μπορεί το θύμα να καλέσει την Αστυνομία», λέει για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.