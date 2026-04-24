Ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 43χρονης στην Κρήτη, η οποία έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο.

Η οικογένεια της γυναίκας, η οποία ήταν μητέρα τριών παιδιών - το ένα εκ των οποίων ανήλικο, συγγενείς, φίλοι και συντοπίτες της είπαν το ύστατο χαίρε στη γυναίκα.

Ορισμένοι, έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα.

Η σορός της έφτασε στον ναό στις 12:00 ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13.00.

Mια κάτοικος του χωριού, εμφανώς συγκλονισμένη, μίλησε στο creta24.gr και περιέγραψε το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία:

«Είμαστε όλες συγκλονισμένες. Αυτά τα ακούγαμε στις ειδήσεις και τα βλέπαμε στις ταινίες, και τώρα συμβαίνουν δίπλα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο. Μια γυναίκα 43-44 χρονών δεν είχε δικαίωμα να ζήσει; Γιατί; Επειδή χώρισε; Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που χώρισε. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της;»

Όπως ανέφερε, ο δράστης δεν ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία, ενώ δεν είχαν υπάρξει ενδείξεις για προβλήματα στη σχέση της Ελευθερίας.

«Ίσως να ήθελε να το αντιμετωπίσει μόνη της», σημείωσε, τονίζοντας ότι η 43χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, τα οποία βιώνουν πλέον μια ανείπωτη απώλεια. (...) Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα όταν αντιμετωπίζει το παραμικρό είναι να φύγει ή να απευθυνθεί στην αστυνομία. Τρέμω ολόκληρη. Γιατί να χάνονται έτσι ζωές;»