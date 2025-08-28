Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στη θεία τους υπό καθεστώς επιτροπείας τα παιδιά

Στην αδερφή του 36χρονου θύματος της γυναικοκτονίας στον Βόλο, υπό καθεστώς επιτροπείας, ανατέθηκε η επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη που εκδόθηκε σήμερα (28/8).

Οι συγγενείς της μητρικής γραμμής επιλέγονται ως καταλληλότερα πρόσωπα όταν και οι δύο γονείς για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να ασκήσουν τα γονεϊκά τους καθήκοντα. Έτσι, η θεία των παιδιών που ζει στη Σκιάθο θα αναλάβει την ανατροφή τους, η οποία όμως θα παρακολουθείται από συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις ιερωμένους, που αποτελούν ουδέτερα και αξιόπιστα πρόσωπα και θα στηρίξουν την οικογένεια σε συναισθηματικό επίπεδο.

Η Εισαγγελία θα έχει την εποπτεία της επιτροπείας, καθεστώς το οποίο θα ισχύσει για τουλάχιστον τρεις μήνες, ώστε να αποφασιστεί το πώς θα γίνει μόνιμα ή εποπτεία των ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωση τους.

Όπως έγινε γνωστό, έχει βρεθεί σπίτι στο οποίο θα μετοικήσει η οικογένεια, δεδομένου ότι η θεία που ζει και εργάζεται στη Σκιάθο, είναι μόνη. Σημειώνεται, πάντως, ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της 36χρονης, όπως και από τη μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, που έχει κλείσει τα 18 χρόνια, να στηρίξουν τα ανήλικα παιδιά.

Με πληροφορίες από gegonota.news