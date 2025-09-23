Γύπας βρέθηκε εξαντλημένος σε χαντάκι στην Κρήτη: Σώθηκε από πολίτες

Κομβική ήταν η συμβολή των πολιτών χθες το απόγευμα (22/9) στη διάσωση ενός νεαρού αρπακτικού στην Κρήτη, στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λίγα μόλις μέτρα από τη μονή Βιδανής, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γύπας, ηλικίας περίπου ενός έτους, είχε εγκλωβιστεί σε χαντάκι στην Κρήτη, και, εμφανώς εξαντλημένος, αδυνατούσε να πετάξει ή να κινηθεί κανονικά.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με μέλη του ΕΟΣ Λασιθίου να αναλαμβάνουν τη διάσωσή του. Το πρωί της επόμενης ημέρας το πτηνό μεταφέρθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε τραυματισμούς. Τα αίτια της αδυναμίας του θα εξεταστούν περαιτέρω από την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΝΙΜΑ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΣ Λασιθίου εξέφρασε ευχαριστίες προς τους κατοίκους Απόστολο Τζανάκη και Μανώλη Χατζάκη για την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή τους στη διάσωση του σπάνιου πουλιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό κρίκο στο οικοσύστημα της Κρήτης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

