Με εμφανή διάθεση να αποκοπεί από το παρελθόν του, ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο επιχειρώντας να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα των επιλογών και των πράξεων άλλων.

Ο πρώην βουλευτής, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μίλησε για «άθλιες εγκληματικές πράξεις» που τελέστηκαν ακόμη και από υποστηρικτές του κόμματος, αρνούμενος όμως κάθε προσωπική ευθύνη.

Η δολοφονία Φύσσα και η «δολοφονία της Χρυσής Αυγής»

Ο Κασιδιάρης καταδίκασε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δηλώνοντας ότι έμαθε για το γεγονός από τα ΜΜΕ την επόμενη ημέρα: «Μου είπαν ότι το ρεπορτάζ ανέφερε πως τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο».

Όταν ρωτήθηκε για τον ρόλο του Γιώργου Ρουπακιά και την παρουσία μελών της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας στο σημείο, απάντησε: «Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες και τα μηνύματά μου.

Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Ένας συμπολίτης μας πέθανε - είναι καταδικαστέο. Αλλά είναι διπλά καταδικαστέο για μένα, γιατί ο δράστης ήταν από τη Χρυσή Αυγή.

Ένα άθλιο έγκλημα που συνέβη μπροστά σε αστυνομικούς χωρίς να το αποτρέψει κανείς. Με δολοφόνησε κι εμένα, γιατί έχω περάσει έξι χρόνια στη φυλακή. Το καταδικάζω διαρκώς».

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω…»

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι η επιλογή του να ανοίξει γραφεία της Χρυσής Αυγής σε όλη τη χώρα υπήρξε μοιραία:

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα είχα ανοίξει τα γραφεία της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος.

Ό,τι περνάω σήμερα ως πολίτης είναι αποτέλεσμα εκείνης της επιλογής. Όμως τότε, το κόμμα βίωνε τεράστια άνθιση».

Ο δημόσιος λόγος και το «χαστούκι στην Κανέλλη»

Η πρόεδρος του δικαστηρίου τού επεσήμανε ότι ο δημόσιος λόγος του δεν ήταν κατευναστικός. Ο Κασιδιάρης αντέδρασε λέγοντας: «Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον και τις συνθήκες. Μετά το χαστούκι στην Κανέλλη, πολλοί πολίτες με συνεχάρηκαν.

Έπρεπε να κατευνάσω αυτή την αντίδραση, γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί πως θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή. Δήλωσα ότι είμαστε κατά της βίας, και αυτό έφτασε παντού».

Ο πρώην βουλευτής αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις: «Σας παρακαλώ, δεν έχω πάει ποτέ. Αν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, δείξτε το μου! Οι φωτογραφίες με στολή παραλλαγής είναι από δραστηριότητες της Λέσχης Εφέδρων Αξιωματικών, με άδεια του Υπουργείου Άμυνας».

Μελιγαλάς: «Μια φαεινή ιδέα που μετανιώνω πολύ»

Τέλος, αναφερόμενος στις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στον Μελιγαλά, όπου μέλη εμφανίζονταν με στρατιωτική ενδυμασία, παραδέχθηκε: «Ήταν δική μου ιδέα και το έχω μετανιώσει πολλές φορές. Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν ελάχιστοι.

Προσωπικά δεν φορούσα παντελόνι παραλλαγής, μόνο το μαύρο μπλουζάκι, που είχε γίνει το “σήμα κατατεθέν”. Ήθελα να τιμήσουμε τους πεσόντες με τρόπο επίσημο, όπως στο σχολείο, με παρέλαση.

Στο βίντεο φαίνεται ότι προσπαθώ να δώσω βήμα και δεν μπορώ. Ήταν μια φαεινή ιδέα, που μετανιώνω πολύ».