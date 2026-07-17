H Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ στο Αιγαίο, ζητά τα αυτονόητα: Παροχές για μετακινήσεις και υποδομές στα πλοία

Επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλε η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Β. Αιγαίου, καθώς ενόψει καλοκαιρινής περιόδου απαιτούν το αυτονόητο: παροχές και αναβάθμιση υποδομών για τα άτομα με αναπηρία.

Στο έγγραφο, ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ακτοπλοΐα και τις ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία για τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Απευθυνόμενοι στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Δήμους και στα μέλη της Ομοσπονδίας, ζητούν:

50% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, με 50% ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

για άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, με 50% ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Δωρεάν μετακινήσεις για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 50% εντός νομού (πχ. Χίος - Οινούσσες - Ψαρά μεταξύ των νησιών

για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 50% εντός νομού (πχ. Χίος - Οινούσσες - Ψαρά μεταξύ των νησιών Δωρεάν μετακίνηση από 50% και άνω για εκτός νησιών για άτομο με αναπηρία και για συνοδό για απαραίτητες ιατρικές πράξεις με βεβαίωση γιατρού.

και άνω για εκτός νησιών για άτομο με αναπηρία και για συνοδό για απαραίτητες ιατρικές πράξεις με βεβαίωση γιατρού. Αναβάθμιση των υποδομών στα πλοία (σύγχρονα αμαξίδια, αύξηση καμπινών ατόμων με αναπηρία, αναβατόρια, εξειδικευμένο προσωπικό, προσβασιμότητα)