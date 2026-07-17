Κατερίνα Λιόλιου: «Είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος» - Η καλοκαιρινή πόζα δίπλα στο κύμα

Φέτος η Κατερίνα Λιόλιου - ήδη από τον Ιούνιο - έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, το «Λογαριασμός Summer Tour», κάνοντας live εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και μέσα από τα stories της βλέπουμε ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια συνδυάζει επαγγελματικές υποχρεώσεις και ανάσες δροσιάς δίπλα στη θάλασσα όποτε έχει ελεύθερο χρόνο.

Διαβάστε επίσης - «Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;» - Τα πιο επικά πειράγματα μεταξύ Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

Αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στο πανέμορφο Λιμένι της Λακωνίας και θέλησε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με τους followers της στο Instagram με την ίδια να ποζάρει δίπλα στη θάλασσα με το μαγιό της να αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

«Σε άλλα νέα είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος», έγραψε η δημοφιλής τραγουδίστρια, βάζοντας ως «χαλί» το «Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα», το οποίο κυκλοφόρησε η ίδια πριν από μερικές εβδομάδες και θυμίζουμε στο παρελθόν ήταν μεγάλη επιτυχία του Θάνου Πετρέλη σε στίχους και μουσική Φοίβου.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι οι δύο τελευταίες εμφανίσεις της Κατερίνας Λιόλιου στο Romeo Plus θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, ενώ αυτή την περίοδο η ίδια βρίσκεται και στο στούντιο ετοιμάζοντας το τρίτο προσωπικό της άμπουμ.