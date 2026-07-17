Η επίθεση κατά της Κοβέσι, η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και οι βουλευτές που διαλέγει ο Τσίπρας

Δεν ήταν τυχαίες οι χθεσινές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη εναντίον της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εμπλοκή στις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες. Και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να κάνει πέσιμο ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά έγινε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Βλέπετε στην κυβέρνηση επικρατεί πολύ έντονη δυσφορία για τους χειρισμούς από μέρους της Λάουρα Κοβέσι και του βραχίονα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρίως γιατί μετά την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου που ακολούθησε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, η ζημιά για το Δημόσιο που προσδιορίστηκε ήταν ευτελής σε σχέση με τα αρχικά ευρήματα των εισαγγελέων. Όμως οι εντυπώσεις διαμορφώθηκαν με βάση τα αρχικά ευρήματα.

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Τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Πάντως δεν είναι μόνο η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο παρασκήνιο λέγεται ότι υπάρχει πολύ προχωρημένη έρευνα για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, θέμα το οποίο αναδεικνύει με συνέπεια μόνο το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχουν γίνει και έφοδοι σε συγκεκριμένους στόχους. Επίσης υπό έρευνα είναι τα κονδύλια για τα συσσίτια μεταναστών, οπότε πρόσφατα υπήρξε και επίσκεψη της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο υπουργείο Μετανάστευσης.

Στα ψηφοδέλτια

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ αναμένεται να είναι οι ελεγχόμενοι βουλευτές, καθώς πλέον όλοι αντιμετωπίζουν πλημμελήματα. Αυτό ισχύει για τον Σκρέκα, τον Σενετάκη και τον Μπουκώρο, ενώ και η Παπακώστα που είχε κάνει δήλωση απόσυρσης όσο ελεγχόταν για κακούργημα, αναμένεται να πολιτευτεί κανονικά. Ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Κώστας Καραμανλής που απαλλάχτηκε πλήρως, όμως έχει την εκκρεμότητα του δικαστικού συμβουλίου για τα Τέμπη και αναμένεται να μείνει στην απόφασή του να μην πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές στις Σέρρες. Άλλωστε ένας Καραμανλής, όταν λέει κάτι, δεν το παίρνει πίσω εύκολα.

Η ενημέρωση του Κωστή

Η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. είναι σε εξέλιξη και ο Κωστής Χατζηδάκης φρόντισε να ενημερώσει σχετικά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε την πρόοδο της διαπραγμάτευσης και τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι η τελική συμφωνία ενδέχεται να κλείσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., το δεύτερο εξάμηνο του 2027, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της συνολικά 52,5 δισ. ευρώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο ο πήχης τοποθετείται στα 49,5 δισ. ευρώ.

Ο Τσίπρας έχει αρχίσει να διαλέγει βουλευτές

Σε συζήτηση που είχα με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε κατάλαβα πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει στο μυαλό του ποια πρόσωπα θα ήθελε στα ψηφοδέλτια του κόμματος ΕΛΑΣ. Και μάλιστα αντιλαμβάνομαι πως δεν θα παίξει ρόλο αν κάποιος ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί. Εάν είναι ένας πολιτικός που κυρίως στην επαρχία έχει δυναμική, τότε θα μπει σε δεύτερη μοίρα το με ποια βήματα ήρθε πιο κοντά στην ΕΛΑΣ.

Έτσι τον Σεπτέμβρη - Οκτώβρη θα καταλήξει σε αποφάσεις και θα δούμε να παραδίδουν την έδρα βουλευτές που μέχρι τότε θα είναι ανεξάρτητοι. Μάλιστα θα δούμε και κάποιους ή κάποιες που παραιτήθηκαν το καλοκαίρι να μην έχουν τελικά θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα. Κρατήστε το αυτό.