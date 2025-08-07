«Χαβούζα», «λυπηρό», «χάλι»: Ο ένας πάνω στον άλλον στο Κουφονήσι και ο κόσμος ξεσπά

Βουλιάζει από κόσμο το Κουφονήσι και κυριολεκτικά ο κόσμος είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Τόσο το πρωί και το μεσημέρι στη θάλασσα, όσο και το βράδυ στα σοκάκια και στα μαγαζιά.

Βίντεο στο TikTok από επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί, αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα που επικρατεί αυτές τις ημέρες, με πολλούς να σχολιάζουν την κατάσταση με λέξεις όπως «χαβούζα», «χάλι» κτλ.

«Πείτε μου σας παρακαλώ ότι αυτή η χαβούζα δεν είναι το Πορί...»

«Ρε που κατάντησε το όμορφο κάποτε Κουφονησακι»

«Είναι λυπηρό να σου αρέσει αυτό. Γούστα όμως. Οκ»

«Πριν δεκαπεντε χρόνια είμασταν εμείς και τα αγριοκάτσικα»

«Για αυτό το λόγο το δωμάτιο το δίνουν 150 ευρώ στα Κουφονήσια! Κονομάνε»

«Πάλι καλά είχα πάει πριν 10 χρόνια … δεν πλησιάζεις πλέον»

«Βούρκος λέγεται αυτό»

«Τα μάθανε όλοι, γι αυτό αυτό το χάλι. Πρέπει να πας οφ σίζον για να το ευχαριστηθείς δυστυχώς»

«Έτσι ακριβώς έπαθα ωτίτιδα, πήρα το πρώτο καράβι και έφυγα (εννοείται γιατρός ατο νησί δεν υπήρχε)»

«Μέχρι πριν 20 χρόνια ήταν το Κουφονήσι, τώρα είναι ένα τουρλουμπουκι όπως παντού»