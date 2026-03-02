Μενού

Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας

Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι από κλιμάκιο των ΤΕΕΜ πριν από λίγο.

teem
Έρευνες από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ηλεφώνημα για βόμβα. | INTIME
Συναγερμός πριν λίγο στις Αρχές καθώς κλιμάκιο των ΤΕΕΜ πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με το Star, εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που θεωρήθηκαν ύποπτες.

 

