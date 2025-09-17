Χαλάνδρι: Σύλληψη 25χρονου για πορνογραφικό υλικό και εκβιασμό ανηλίκων

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, οι οποίοι συνέλαβαν (15/9) έναν 25χρονο ημεδαπό, κατηγορούμενο για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, εκδικητική πορνογραφία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο νεαρός άνδρας φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια, ακόμη και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, κατάφερνε να αποσπάσει υλικό που προσέβαλε τη γενετήσια ελευθερία τους.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσε το υλικό αυτό για να εκβιάζει τα θύματα, απειλώντας με δημοσιοποίησή του, και τα εξανάγκαζε να του στέλνουν επιπλέον περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η δράση του 25χρονου αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία, με την αστυνομία να κινείται άμεσα. Μέσω της ανάλυσης των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν στην οικία του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία κινητά τηλέφωνα με πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας, ένα αεροβόλο πιστόλι, δύο μαχαίρια και μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: ertnews