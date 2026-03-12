Χαλκίδα: 35χρονος βρέθηκε νεκρός σε όχημα έξω από Δημοτικό σχολείο

Ένας 35χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του στη Χαλκίδα. Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο δίπλα στην είσοδο Δημοτικού σχολείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν τον νεαρό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, λίγο μετά τις 07:00.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν απλώς τον θάνατό του.

Λόγω της ώρας, λίγο πριν αρχίσει η προσέλευση των μαθητών, η διαδικασία κινήθηκε με ταχείς ρυθμούς και απομακρύνθηκε πριν από τις 08:00.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου του, αλλά έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Άγνωστο είναι και το γιατί βρισκόταν έξω από το σχολείο. Εάν ήταν τυχαίο δηλαδή ή είχε παρκάρει εκεί επί τούτου.