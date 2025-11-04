Χαλκίδα: Συνελήφθη 19χρονος για το φονικό – Είχε απασχολήσει και στην υπόθεση Λυγγερίδη

Στη σύλληψη ενός 19χρονου οργανωμένου οπαδού του Ολυμπιακού προχώρησε η αστυνομία, για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στη Χαλκίδα και στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο φίλαθλο της ΑΕΚ.

Ο νεαρός, που φέρεται να εμπλέκεται και στη δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη, θεωρείται κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση.

Οι πρώτες κινήσεις της Αστυνομίας

Η έρευνα ξεκίνησε όταν το Νοσοκομείο Χαλκίδας ενημέρωσε τις αρχές ότι άγνωστοι εγκατέλειψαν αιμόφυρτο έναν νεαρό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγο αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ακόμη νεαροί, επίσης οπαδοί του Ολυμπιακού, χωρίς ποινικό παρελθόν, που συμμετείχαν στη συμπλοκή και συνελήφθησαν.

Αν και η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον χαρακτήρα του επεισοδίου, οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για οπαδική αντιπαράθεση μεταξύ φίλων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Το θύμα, 20 ετών, ήταν φίλαθλος της «Ένωσης».

Συνολικά, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν - ο ένας από αιχμηρό αντικείμενο -και συνελήφθησαν. Από τις πολυάριθμες προσαγωγές, τρία άτομα κατέληξαν σε συλλήψεις, ενώ αναζητείται ακόμη ένας εμπλεκόμενος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο επεισόδιο συμμετείχαν οκτώ άτομα, μαζί με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του.

Το χρονικό της συμπλοκής

Η κοινωνία της Χαλκίδας παραμένει συγκλονισμένη. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ληλαντίων, όπου ομάδα νεαρών διαπληκτίστηκε και ένας 23χρονος δέχθηκε μαχαιριά που αποδείχθηκε μοιραία.

Λίγη ώρα αργότερα, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, εντοπίστηκε δεύτερος τραυματίας με παρόμοια τραύματα.

Συγκλονιστική μαρτυρία

Αυτόπτης μάρτυρας στο νοσοκομείο περιέγραψε τη στιγμή που άγνωστοι εγκατέλειψαν τον 23χρονο αιμόφυρτο:

«Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών.

Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει, και μαζί τους μια ολόκληρη κοινωνία».

Το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τη σύνδεση των δύο περιστατικών και τα ακριβή κίνητρα της συμπλοκής.