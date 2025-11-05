Χαλκίδα: Θρήνος για τον Μάριο που δολοφονήθηκε μετά την οπαδική συμπλοκή - 8 συλλήψεις

Σοκ και θλίψη που σκόρπισε ο αδόκητος χαμός του 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα, ύστερα από συμπλοκή μεταξύ οπαδών διαφορετικών ομάδων.

Η νέα τραγωδία αναβιώνει τις μνήμες από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη και του Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα: πότε θα σταματήσει ο φαύλος κύκλος της οπαδικής βίας στην Ελλάδα;

Στον τόπο του εγκλήματος, στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ στη Νέα Αρτάκη, δεσπόζουν κεριά, λουλούδια και σημειώματα. «Μάριε, ζεις», γράφει ένα από αυτά — μια φράση που επαναλαμβάνεται από φίλους και αγνώστους, σύμβολο πένθους για έναν ακόμη ανούσιο θάνατο.

Χαλκίδα: 8 συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση: επτά που φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή και ένας ακόμη συνεργός, ο οποίος επιχείρησε να αλλοιώσει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Η σύγκρουση, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, επιβαίνοντας σε ξεχωριστά αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος ανέκοψαν πορεία και καταδίωξαν τους άλλους, μέχρι το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, όπου η ένταση κορυφώθηκε σε άγρια συμπλοκή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εκεί, ο 20χρονος Μάριος δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Παρά τις προσπάθειες των φίλων του να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, ενώ σε κοντινό χωράφι εντοπίστηκε ένα στυλιάρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όπλο και πετάχτηκε μετά το φονικό.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιος κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα και αν υπήρχαν εντολές ή οργάνωση πίσω από τη συμπλοκή.