Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφάνιση 13χρονης στα Κάτω Πατήσια

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση μίας 13χρονης στα Κάτω Πατήσια στις 5 Ιανουαρίου του 2026.
Missing Alert εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, που ενημερώθηκε χθες, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
Η 13χρονη έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ενώ είναι αδύνατη.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.
