Χαμός στα Εξάρχεια: Έπεσαν μολότοφ κατά αστυνομικών - Δύο συλλήψεις

Νέο επεισόδιο επίθεσης με μολότοφ κατά αστυνομικών σημειώθηκε στα Εξάρχεια ξημερώματα Κυριακής, όταν σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη μία την νύχτα περίπου 20 άτομα εκτόξευσαν 15 μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές φθορές ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 29 και 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία.