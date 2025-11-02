Μενού

Χαμός στα Εξάρχεια: Έπεσαν μολότοφ κατά αστυνομικών - Δύο συλλήψεις

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε δύο άτομα μετά από επίθεση με μολότοφ σε βάρος αστυνομικών στα Εξάρχεια.

Ελληνική Αστυνομία | EUROKINISSI
Νέο επεισόδιο επίθεσης με μολότοφ κατά αστυνομικών σημειώθηκε στα Εξάρχεια ξημερώματα Κυριακής, όταν σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη μία την νύχτα περίπου 20 άτομα εκτόξευσαν 15 μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές φθορές ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 29 και 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία.

