Χαμός στην Μήλο: Κρατούνται στο Α.Τ. όλοι οι υπάλληλοι καθαρισμού - «Παράλυτο» το νησί

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία της Μήλου - με την τουριστική περίοδο να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της - καθώς το σύνολο του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου, μαζί με τον στόλο των απορριμματοφόρων, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, έπειτα από καταγγελία που –σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή– είναι αβάσιμη και κατασκευασμένη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μήλου κάνει λόγο για στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας και παραλύση της λειτουργίας της, εν μέσω τουριστικής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό πλήττει πρωτίστως τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μήλου, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα το πρωί, το σύνολο του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Μήλου και ολόκληρος ο στόλος απορριμματοφόρων κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, μετά από αβάσιμη και κατασκευασμένη καταγγελία.

Δεν πρόκειται για «τυχαίο περιστατικό». Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος και γιατί επέλεξε να στοχοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας και να παραλύσει τη λειτουργία της, εν μέσω τουριστικής περιόδου. Η πράξη αυτή δεν στρέφεται εναντίον της Δημοτικής Αρχής, αλλά εναντίον όλων των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Η Μήλος δεν θα γίνει όμηρος μικροπολιτικών συμφερόντων και προσωπικών εμπαθειών. Η εικόνα του νησιού και η δημόσια υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμα ζητήματα.

Ζητάμε από όλους τους πολίτες να διαχειριστούν με αυστηρό μέτρο τα απορρίμματά τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης».

