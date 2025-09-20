Χαμός στο Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου: Πλακώθηκαν τρόφιμοι, φωτιά σε στρώμα - Στο νοσοκομείο σωφρονιστικός

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όταν καβγάς μεταξύ δύο τροφίμων κατέληξε σε φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους εμπλεκόμενους άναψε φωτιά σε στρώμα, με αποτέλεσμα το κτίριο να γεμίσει καπνούς και να σημάνει συναγερμός.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα έφτασαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την κατάσβεση, ενώ οι φύλακες του Ιδρύματος είχαν ήδη επιχειρήσει με νερό να σβήσουν τη φωτιά.

Το καμένο στρώμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο.

Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα, ένας υπάλληλος παρουσίασε δυσφορία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για καθαρά προληπτικούς λόγους. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του.

