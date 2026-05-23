Χαμός στο VIP lounge του ΟΑΚΑ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: Πανηγύρισαν με Λιόλιου και «Νοικιάστηκε»

Το τραγούδι «καρφί» στον Ολυμπιακό και οι πανηγυρισμοί των οπαδών του Ολυμπιακών μέσα στο ΟΑΚΑ. Δείτε βίντεο.

Πανηγυρισμοί στο VIP lounge του ΟΑΚΑ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Οι φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο VIP lounge του ΟΑΚΑ μετά τη νίκη της ομάδας επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και διασκέδασαν υπό τους ήχους του «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί, εκστασιασμένοι από τη μεγάλη επικράτηση του Ολυμπιακού και την ευκαιρία για άλλον έναν τίτλο, αν περάσουν το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, επισκέφτηκαν το VIP lounge για να πανηγυρίσουν.

Η επιλογή του «Νοικιάστηκε» καθόλου τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί καθώς το ΟΑΚΑ είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, του μεγάλου απόντα από το Final Four.

Μάλιστα, ο dj φρόντισε να παγώσει, αρκετές φορές, το τραγούδι στους στίχους... «το δικό μας το σπίτι», για ευνόητους λόγους.

