Κάποιος στο Reddit είπε κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ για το Παγκράτι

«Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτι», τραγουδάει ο Φοίβος Δεληβοριάς για την αθηναϊκή γειτονιά - όπου και να μην μένεις - έχεις σίγουρα κάποια εμπειρία μαζί της. Έχεις βγει, έχεις προσπαθήσει να βρεις σπίτι να μείνεις, έχεις περάσει με το αμάξι, έχεις κολλήσει στην κίνηση, έχεις σιχτιρίσει που δεν βρίσκεις να παρκάρεις.

Πολλά νιώθουμε και σκεφτόμαστε για το Παγκράτι, πάντα είναι άλλα τόσα, αλλά κατά βάθος το αγαπάμε πολύ.

Γνώμη για την περιοχή του Παγκρατίου ζήτησε από το Reddit χρήστης της πλατφόρμας και τα περισσότερα σχόλια που ακολούθησαν είναι πάνω κάτω τα αναμενόμενα: Ακριβά ενοίκια, θέση για το αμάξι ούτε για αστείο, πολλά μπαρ/καφέ κλπ, αλλά καλή συγκοινωνία.

Υπάρχει όμως μία απάντηση, που κερδίζει επάξια το βραβείο καλύτερου σχολίου για το Παγκράτι αφού παρατήρησε μια κοινή αλήθεια που δεν έχουμε ποτέ σκεφτεί για τη γειτονιά.

«Έχει αρκετούς ψυχολόγους»

Ανάμεσα σε σχόλια χρηστών που εντόπιζαν θέματα όπως είναι τα ακριβά ενοίκια και τη δυσκολία για πάρκινγκ, ένας χρήστης παρατήρησε κάτι πολύ σωστό.

«Έχει αρκετούς ψυχολόγους», ήταν η απάντηση που έσβησε όλες τις άλλες, αφού ο χρήστης του Reddit υπογράμμισε μια κοινή αλήθεια για τη γειτονιά του Παγκρατίου που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ.

Πράγματι, με μια γρήγορη σχετική αναζήτηση στο ίντερνετ, ο χάρτης στην περιοχή του Παγκρατίου γέμισε κόκκινες κουκίδες που δείχνουν τα γραφεία ψυχολόγων στη γειτονιά.