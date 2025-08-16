Χανιά: 45χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη στο δρόμο - Συνελήφθη ο σύντροφός της

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μία 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, μετά από μαχαιριά που δέχτηκε.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη, να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι σε μια λίμνη αίματος, με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία η οποία ήταν μεγάλη και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, πρόκειται για γυναίκα από την Βουλγαρία και το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τον 56χρονο σύντροφό της σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.

Προηγήθηκε ξυλοδαρμός της γυναίκας από τον 56χρονο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την ώρα που η 45χρονη προσπαθούσε να διαφύγει ο 56χρονος φέρεται να την έπληξε με το μαχαίρι. Ο άντρας συνελήφθη ενώ το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.