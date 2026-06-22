Χανιά: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου της Σταυρούλας - Σοκάρει η απολογία του δράστη

Η ιατροδικαστική έκθεση έρχεται να επιβεβαιώσει τη σοκαριστική ομολογία του δράστη σχετικά με τον βασανιστικό θάνατο της 45χρονης από τα Χανιά. Πλέον, οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους στην πλήρη διαλεύκανση των ακριβών κινήτρων πίσω από το στυγερό έγκλημα.

Όπως δήλωσε στην κάμερα του ΕΡΤnews ο ιατροδικαστής, Σταμάτης Μπελιβάνης, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε από κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από θλών όργανο.

Το έργο της ιατροδικαστικής εξέτασης δυσχέρανε σημαντικά η προχωρημένη σήψη της σορού, καθώς η 45χρονη είχε ενταφιαστεί περίπου 20 ημέρες πριν, χρονικό σημείο στο οποίο προσδιορίζεται και η δολοφονία της.

Επιπλέον, ο κ. Μπελιβάνης σημείωσε πως, πέραν των θανατηφόρων χτυπημάτων στο κεφάλι, εντοπίστηκαν και τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή μαστική χώρα, τα οποία ωστόσο ήταν απολύτως επιφανειακά. Περαιτέρω δείγματα από διάφορα σημεία της σορού έχουν ληφθεί και θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση. Παράλληλα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση.

«Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα»

Στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι αφού τη χτύπησε, τη φίμωσε και τη θεώρησε νεκρή, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια.

Ο δράστης περιέγραψε επίσης τι έκανε με τη σορό της γυναίκας. Κατά το ekriti.gr ισχυρίστηκε ότι στις 30 Μαΐου η Σταυρούλα τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως θα επισκεπτόταν το σπίτι του. Όπως κατέθεσε, έφτασε περίπου στις 16:20.

«Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι θα μπλέξω για μια τρελή», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και τότε πήρε μία ταινία από συρτάρι του σπιτιού και προσπάθησε να της κλείσει το στόμα.

«Της τύλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμη μία φορά. Σταμάτησε να κουνιέται», είπε.

Όπως ισχυρίστηκε, θεώρησε ότι είχε πεθάνει και απομακρύνθηκε προς την κουζίνα για να ηρεμήσει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως άκουσε τη γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.

«Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Ήταν ξαπλωμένη στο πλάι. Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς», φέρεται να κατέθεσε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια επέστρεψε στην κουζίνα, έπλυνε το μαχαίρι και το πέταξε, χωρίς να θυμάται πού, όπως λέει. Λίγο αργότερα, όπως ανέφερε, άκουσε ξανά τη 45χρονη να φωνάζει. «Άκουσα να λέει "βοήθεια, με ακούει κανείς;"», κατέθεσε.

Τότε, σύμφωνα με την απολογία, πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι και τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. «Τότε δεν ξαναμίλησε», είπε.

Ο κατηγορούμενος τοποθέτησε χρονικά τα γεγονότα μεταξύ 17:00 και 17:15, εκτιμώντας ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον χώρο προκλήθηκαν από τα τραύματα της γυναίκας.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, είδε δίπλα της δύο τραπεζικές κάρτες μαζί με τον κωδικό PIN. Υποστήριξε ότι μετέβη σε ΑΤΜ στις Μουρνιές, όπου πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων. «Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι επρόκειτο για ληστεία», ισχυρίστηκε επίσης.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι, όπου υπήρχαν παντού αίματα. Πήγε στην αποθήκη, πήρε σακούλες και δεματικά, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της άτυχης γυναίκας, μετέφερε τη σορό στο μπαλκόνι και την τοποθέτησε μέσα στις σακούλες. «Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη αλλά έτρεχε πολύ αίμα», περιέφραψε.

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Σύμφωνα με την απολογία του, καθάρισε το σπίτι, μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, ενώ στις 21:00 πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του. Μετά το τέλος της συνομιλίας συνέχισε να καθαρίζει.

Όπως είπε, περίπου στις 22:00 βγήκε με το αυτοκίνητό του και πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, ενώ προχώρησε και σε νέα ανάληψη χρημάτων.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και συνέχισε να καθαρίζει μέχρι τα μεσάνυχτα. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία», κατέθεσε. Τελικά, όπως είπε, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό σε χωράφι όπου πραγματοποιούσε εργασίες. Γύρω στις 06:00 το πρωί μετέβη στο σημείο, έσκαψε για περίπου 20 λεπτά και χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής για τη μεταφορά της.

«Το κάλυψα με αρκετό χώμα και στις 08:00 επέστρεψα στο σπίτι, όπου καθάρισα τα τελευταία αίματα», φέρεται να ανέφερε.

Κλείνοντας την απολογία του, απέδωσε μέρος της ευθύνης στην περιστασιακή χρήση κάνναβης. «Πιστεύω ότι επειδή είμαι περιστασιακός χρήστης κάνναβης και εκείνη την ημέρα είχα κάνει ένα τσιγάρο, αυτή είναι η αιτία που έγιναν όλα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί κάτι κακό να κάνω», φέρεται να υποστήριξε.

Στην απολογία του, ο 43χρονος υποστήριξε επίσης, ότι με τη γυναίκα διατηρούσε επί χρόνια μια σχέση που χαρακτηριζόταν από συχνές εντάσεις και διαφωνίες, καθώς εκείνη επισκεπτόταν περιοδικά το σπίτι του για ελέγχους και, όπως ισχυρίστηκε, έκανε συνεχώς παρατηρήσεις για την κατάσταση του ακινήτου.