Χανιά: Εργαζόμενος έσωσε πελάτη από πνιγμό

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε ψησταριά στα Χανιά, στην πλατεία Κατράκη, όταν πελάτης του καταστήματος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του από πνιγμό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας και δείχνει την άμεση αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι απέδειξαν ψυχραιμία και γνώση πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πελάτης αντιμετώπισε σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή όταν κομμάτι φαγητού «κάθισε» στον λαιμό του.

Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ένας από τους υπαλλήλους του καταστήματος εφάρμοσε με επιτυχία τη λαβή Heimlich, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων από τον αεραγωγό.