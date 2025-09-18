Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ - Επικίνδυνοι μαύροι καπνοί στην περιοχή

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κρήτη, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμάτων, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Η φωτιά είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο δεν κινδυνεύουν άνθρωποι, κτήρια ή μηχανήματα. Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 8 οχήματα και 20 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: zarpanews