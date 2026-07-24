Χανιά: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 70χρονος που τραυματίστηκε στην έκρηξη

Εξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση του 70χρονου άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23/7 σε βιοτεχνικό χώρο στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων.

Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με το neakriti.gr έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Τις τελευταίες εξελίξεις για την πορεία της υγείας του γνωστοποίησε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, επισημαίνοντας ότι η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

«Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξετάζεται η διακομιδή του στην Αθήνα

Όπως εξήγησε ο κ. Μπέας, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του εγκαυματία σε εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων στην Αθήνα.

Η διακομιδή του, ωστόσο, θα γίνει μόνο εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, καθώς θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του οργανισμού του και τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων και με τα αντίστοιχα νοσοκομεία υποδοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι μπορεί να γίνει τελικά», σημείωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων.

Ερωτηθείς για την έκταση των εγκαυμάτων, ο Γιώργος Μπέας ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι γιατροί, αυτά αφορούν σχεδόν ολόκληρο το σώμα του τραυματία.

Δραματικές μαρτυρίες από την έκρηξη

Η ισχυρή έκρηξη στη βιοτεχνία επισκευής λέμβων προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή και άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν τον εγκλωβισμένο άνδρα πριν από την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό κρότο, τον οποίο ακολούθησαν πυκνοί καπνοί και φλόγες στο εσωτερικό του κτιρίου.

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό κρότο και αμέσως είδαμε φλόγες. Τρέξαμε να βοηθήσουμε», ανέφεραν κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στη βιοτεχνία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ένας γείτονας έσπασε τζάμι του κτιρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος και να προσεγγίσουν τον τραυματία. Οι κάτοικοι κατάφεραν τελικά να τον απομακρύνουν από τον φλεγόμενο χώρο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι λίγο πριν από την έκρηξη είχαν προειδοποιήσει τον άνδρα να μην επιστρέψει στο εσωτερικό του κτιρίου.

«Του φωνάζαμε να μην μπει μέσα, όμως μπήκε και λίγο αργότερα τον βγάλαμε σε αυτή την κατάσταση», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Διαδοχικές εκρήξεις μετά τον πρώτο κρότο

Μετά την αρχική ισχυρή έκρηξη ακολούθησαν και άλλες μικρότερες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τους κατοίκους και όσους επιχειρούσαν να προσεγγίσουν το σημείο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στη βιοτεχνία για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλιση του χώρου, ενώ η παρουσία εύφλεκτων υλικών δυσχέρανε το έργο τους.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.