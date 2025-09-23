Χανιά: Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς σε σπίτι

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατοικία σε περιοχή του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/9).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.