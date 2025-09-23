Μενού

Χανιά: Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς σε σπίτι

Η σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς σε περιοχή του δήμου Πλατανιά στα Χανιά.

Πυροσβέστης. | EUROKINISSI
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατοικία σε περιοχή του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/9).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

